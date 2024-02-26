"مجاعة القذائف".. كوليبا يدعو الغرب إلى مساعدة أوكرانيا عبر بلدان ثالثة

اعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمتري كوليبا أنه ينبغي لشركاء كييف الغربيين أن يبحثوا عن الذخيرة في بلدان ثالثة لمساعدة أوكرانيا في معالجة "مجاعة القذائف".

وقال كوليبا خلال ماراثون تلفزيوني لعموم أوكرانيا أمس الأحد: "نعمل نحن ووزارة الدفاع والأجهزة المختصة والرئيس جميعا على إيجاد طريقة لتجاوز فترة مجاعة القذائف التي وجدنا أنفسنا فيها بسبب عدم إقدام شركائنا على زيادة الإنتاج (للذخيرة) في الوقت المناسب".

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وتابع: "هناك حل للحصول على القذائف. يمكن فعله الآن عبر (اقتنائها من) دول ثالثة. يجب على الشركاء شراء القذائف من دول ثالثة ونقلها إلى أوكرانيا".

كما دعا كوليبا شركاء كييف الغربيين إلى التوقف عن تصدير قذائفهم إلى دول ثالثة، وتسليمها لأوكرانيا. مشيرا إلى أنه "بذلك سنعوض هذا النقص، إلى حين تصل صناعة الدفاع العسكري إلى طاقتها الكاملة".

وأضاف الوزير أن تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالقذائف أصبح الآن "الموضوع رقم واحد".

وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية في وقت سابق، أن الدول الأوروبية تعتزم جمع 1.5 مليار دولار لتزويد أوكرانيا بقذائف مدفعية من دول أخرى بموجب خطة اقترحتها جمهورية التشيك.

وأشارت روسيا مرارا إلى أن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا تتعارض مع متطلبات التسوية، وتجعل دول حلف شمال الأطلسي طرفا مباشرا في الصراع محذرة إياها من أنها "تلعب بالنار".

المصدر: "نوفوستي"