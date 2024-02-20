وزير الدفاع الروسي يكشف تفاصيل عملية تحرير أفدييفكا

أكد وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال اجتماع مع الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء، أن هيئة الأركان العامة تمكنت من تنفيذ عملية تحرير مدينة أفدييفكا بأقل الخسائر الممكنة.

وأشار الوزير إلى أن "القوات الروسية مستمرة بالتقدم غربا بعد السيطرة على أفدييفكا، وتم تحرير 72 كيلومترا مربعا"، وأضاف شويغو: "سيتم إدراج عملية تحرير مدينة أفدييفكا في كتب المدرسة العسكرية التابعة لوزارة الدفاع".

وقال: "كلما طال أمد القتال في أوكرانيا، كلما أصبح الجيش الروسي أقوى وأكثر تجهيزا" مضيفا، "قواتنا نفذت 460 ضربة خلال الساعات الأخيرة على تحصينات العدو في أفدييفكا وهذا يقدر بـ 200 طن من الذخيرة".

وأوضح وزير الدفاع أن "القوات الروسية خلقت ظروفا لا تطاق للقوات الأوكرانية في أفدييفكا، وأجبرتهم على الفرار"، مؤمدا أنهم "هربوا من المدينة تاركين خلفهم العديد من الجنود الجرحى والأسلحة والمناطق الملغومة".

وأشار شويغو إلى أن "التحضير لها (عملية تحرير أفدييفكا) بدأ منذ وقت طويل، وقد اقترحت نفسها من أجل إنشاء عدد كبير بما فيه الكفاية من القوات في شمال وجنوب غرب أفدييفكا. خططت هيئة الأركان العامة لهذا العمل منذ خريف العام الماضي".

وأوضح أنه كلما طال أمد القتال في أوكرانيا أصبح الجيش الروسي أقوى، وقال: "كلما استمرت العملية، كلما كان الجيش الروسي أقوى وأفضل تجهيزا وأكثر وحدة.. حتى خلال عام 2023 رأينا نرى كيف نمت مستويات جميع وحداتنا".

وفي حديثه عن الهجوم الأوكراني المضاد، قال شويغو: "أوكرانيا خسرت أكثر من نصف دبابات ليوبارد و123 طائرة ومروحيات تم تزويدها بها خلال الهجوم المضاد"، مؤكدا أن "كييف جهزت ما يصل إلى 160 ألف جندي و800 دبابة و150 طائرة لتنفيذ هجومها المضاد".

وأكد وزير الدفاع الروسي أن "القوات الأوكرانية لم تصل حتى إلى خط الدفاع الروسي الأول خلال هجومها المضاد".

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو الرئيس فلاديمير بوتين مساء السبت الماضي، بفرض السيطرة الكاملة على مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية والعمل على تطهيرها من المتطرفين الأوكرانيين.

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، القوات المسلحة الروسية على النجاح والنصر المهم بتحرير مدينة أفدييفكا بجمهورية دونيتسك الشعبية، بعد أن استمع إلى تقرير وزير الدفاع.

المصدر: RT