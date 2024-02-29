بوتين: صواريخ "سارمات" النووية العابرة للقارات دخلت الخدمة وسنعرضها قريبا

كشف الرئيس فلاديمير بوتين عن دخول صواريخ "سارمات" النووية الجديدة العابرة للقارات الخدمة بالجيش الروسي وأنه سيتم عرضها قريبا، مشيدا بأداء صواريخ "كينجال" و"تسيركون" فرط الصوتية.

وأضاف بوتين خلال رسالته السنوية إلى الجمعية الفيدرالية الروسية: "صواريخ "كينجال" تستخدم بفعالية في ضرب الأهداف الحيوية في إطار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. كما استخدمنا صواريخ "تسيركون" في العملية العسكرية، حيث دخلت الخدمة في الجيش، كما تسلم الجيش الروسي صواريخ "سارمات" الاستراتيجية التي سنعرضها قريبا في مواقع انتشارها".

إقرأ المزيد

ولفت إلى أنه يجري حاليا اختبار صواريخ "بوريفيسنيك"، وغواصات "بوسيدون" المسيّرة، مؤكدا استمرار عمل البلاد على ابتكار سلسلة من الأسلحة المتطورة، سيتم الإعلان عنها في المستقبل من المهندسين والمختصين".

وأضاف: "قواتنا اكتسبت خبرة هائلة في العملية العسكرية، وظهرت كوكبة كبيرة من القادة المتميزين القادرين على استخدام الأسلحة والتكنولوجيات الحديثة، والحفاظ على حياة جنودهم. قدراتنا القتالية تضاعفت عدة مرات".

وحذر بوتين من خطط الغرب إرسال قوات إلى أوكرانيا، قائلا: "مصير من أرسلوا قواتهم إلى أراضينا سابقا معروف. عواقب مثل هذه الخطوة ستكون هذه المرة أشد فداحة بالنسبة لهم".

المصدر: RT