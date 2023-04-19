آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وأصداؤها /19.04.2023/
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تستمر العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، حيث بسط الجيش الروسي السيطرة الكاملة على المناطق التي تم تحريرها. وفيما يلي آخر تطورات الأحداث والتصريحات.
زاخاروفا: نظام كييف يسعى إلى استغلال مبادرة البحر الأسود وطلب الرشاوى من أصحاب السفن
كوريا الجنوبية: يمكننا تقديم مساعدات لأوكرانيا تتجاوز المساعدات الإنسانية
ستولتنبرغ: يتعين على دول الناتو نقل المزيد من الأسلحة إلى كييف
لافروف: حل الأزمة الأوكرانية يجب أن يكون على أساس مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة