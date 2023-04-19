الدفاع الروسية تنشر فيديو لعمل أنظمة Buk-M3 المضادة للطائرات

نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات للخدمة القتالية لأطقم أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات Buk-M3 خلال العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا.

وتوفر تلك الأنظمة الحماية للمنشآت المغطاة من أي هجوم جوي، بما في ذلك في ظروف الإجراءات الإلكترونية المضادة ونيران العدو الشديدة. ووفقا للخصائص التنقية، فليس هناك نظير عالمي لمنظومات الدفاع الجوي Buk-M3 في فئتها، والتي تقوم بحماية المدنيين في القرى، وليس الوحدات العسكرية فحسب.

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يقوم الرادار بمسح القطاع، وعندما تكون الصواريخ جاهزة يبدأ الدوران بحثا عن قطاع لإطلاق النار، فيما تظل أطقم العمل في مهمتها القتالية في جميع الظروف الجوية على مدار الساعة، حيث يتم فحص المساحة بواسطة محطات الكشف عن الهدف في كل دقيقة، ومن المستحيل ببساطة التسلل دون ملاحظة.

وبسبب العدد الهائل من الطائرات المسيرة للاستطلاع أو الهجوم، والتي تم إسقاطها منذ بداية العملية العسكرية الخاصة أطلق على Buk-M3 لقب "مقاتلة الطائرات المسيرة"، لكن المنظومة تعترض بشكل فعال أيضا صواريخ "توتشكا – أو" و"هيمارس" وغيرها من صواريخ الراجمات.

وتحتوي آلات المنظومة على أحدث الأجهزة الإلكترونية ومحطة رادار قوية، حيث تستطيع مجموعة Buk تتبع واكتشاف وضرب 6 أهداف في وقت واحد تقريبا، كما أن انتشار تلك المنظومات في موقع جديد لا يستغرق أكثر من عدة دقائق، ما يوفر درعا موثوقا ليس فقط للقوات الروسية، ولكن أيضا للمدنيين.

وقد منحت أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات Buk-M3 في المنطقة العسكرية الغربية ميداليات حكومية وإدارية لضربها أهدافا جوية. وعلى الرغم من جميع محاولات العدو لإخفاء أو تمويه الأهداف الجوية، فإن الحسابات المحددة بدقة لنوع الهدف، والتي لا تسمح بضرب الأهداف الأرضية، تسقط تلك الأهداف.

المصدر: RT