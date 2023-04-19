الكرملين يعلق على تقارير إعلامية عن تحضير روسيا لتخريب منشآت الطاقة بأوروبا

نفى الكرملين صحة التقارير الغربية حول مزاعم تخطيط موسكو لتخريب منشآت الطاقة بأوروبا، واقترح أن تولي الصحافة الغربية مزيدا من الاهتمام للتحقيق في هجمات "السيل الشمالي" الإرهابية.

وأضاف المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، في تصريحات صحفية، "وسائل الإعلام الخاصة بالدول المذكورة (الدنمارك والسويد والنرويج وفنلندا) أخطأت في تحقيقها، وهم يفضلون مرة أخرى وبشكل غير منطقي ومعقول، إلقاء اللوم على روسيا في كل شيء".

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وأكد المتحدث باسم الكرملين: "حبذا لو أنهم يولوا مزيدا من الاهتمام لقضية الهجوم الإرهابي الذي طال أنابيب السيل الشمالي وضرورة إجراء تحقيق دولي شفاف وعاجل وواسع النطاق في هذه الأعمال الإرهابية غير المسبوقة".

تصريحات الكرملين تأتي تعليقا على تقارير نشرتها بعض وسائل الإعلام الغربية تضمنت "تقارير تقصي أجرتها محطات البث العامة في الدنمارك والنرويج والسويد وفنلندا"، زعمت أن لدى روسيا خططا لتخريب مرافق الطاقة في أوروبا، ولا سيما في "مزارع الرياح" (لتويد الطاقة).

المصدر: تاس