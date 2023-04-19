قاذفات "Tu-22M3" تنفذ تدريبات فوق بحري أوخوتسك واليابان في إطار اختبار الجاهزية القتالية

نفذت 8 قاذفات تحمل صواريخ بعيدة المدى من طراز Tu-22M3 تدريبات فوق المياه المحايدة لبحر أوخوتسك والجزء الشمالي من بحر اليابان في إطار اختبار الجاهزية القتالية لأسطول المحيط الهادئ.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "كجزء من الاختبار المفاجئ للجاهزية القتالية لأسطول المحيط الهادئ، قامت ثماني قاذفات بعيدة المدى من طراز Tu-22M3 برحلة تدريب قتالية في المجال الجوي فوق المياه المحايدة ومياه بحر أوخوتسك والجزء الشمالي من بحر اليابان".

ووفقا لوزارة الدفاع، قدمت أطقم Tu-22M3 الدعم الجوي لقوات الأسطول.

وأكدت الوزارة أن جميع الرحلات الجوية بعيدة المدى تتم دون خرق لحدود الدول الأخرى وبما يتماشى بشكل صارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي.

وتم إعلان إجراء فحص مفاجئ للجاهزية القتالية لأسطول المحيط الهادئ وجزء من القوات الجوية ووحدات الدعم منذ 14 أبريل. والهدف الرئيسي هو رفع درجة استعداد القوات المسلحة الروسية لصد أي عدوان محتمل من اتجاهات البحر.

المصدر: RT