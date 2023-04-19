زاخاروفا: الولايات المتحدة ملزمة بإصدار تأشيرات للصحفيين الروس لتغطية أعمال مجلس الأمن

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن الولايات المتحدة ملزمة بإصدار تأشيرات للصحفيين الروس، لتغطية مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مجلس الأمن الدولي.

وأوضحت زاخاروفا لإذاعة سبوتنيك، "أين التأشيرات التي يتعين على الولايات المتحدة إصدارها للصحفيين الروس، هم ملزمون بذلك، فصحافيونا لن يغطوا الحياة أو الانتخابات الأمريكية، رغم أنهم مخولون بذلك ويمتلكون الحق بتغطيتها، طالما تعلن واشنطن مرارا وتكرارا التزامها بالحريات".

وأضافت زاخاروفا، "الصحفيون الروس يتوجهون إلى الأمم المتحدة، رفقة الوفد الروسي، لتغطية اجتماعات مجلس الأمن الذي تترأسه روسيا حاليا".

وفي ذات السياق، أكد وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أن واشنطن أساءت استخدام وضع الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة بعدم إصدار تأشيرات لجميع أعضاء الوفد الروسي.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع وزير خارجية فنزويلا: "نعم، لقد حصلنا على تأشيرات، ولكن كما هو الحال دائما، تم ذلك من خلال إساءة استخدام جسيمة لوضع الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، فقد ترددوا لفترة طويلة، ثم أصدروا التأشيرات، ولكن ليس للوفد بأكمله، بعض موظفينا لم يكونوا ضمن هذه القائمة. صحافيونا كما قلت لم يتم إصدار تأشيرات لهم على الإطلاق".

المصدر: نوفوستي + RT