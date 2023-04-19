وزارة الدفاع الأوكرانية تعلن بدء هجوم مضاد في دونباس

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، انطلاق هجوم مضاد في دونباس، على أربعة محاور.

وقالت نائبة وزير الدفاع الأوكراني آنا ماليار، في بث عبر قناة "رادا": "بدأت القوات الأوكرانية هجوما مضادا في 4 محاور في دونباس، هي: أرتيموفوسك (باخموت) ومارينكا وأفدييفكا وليمان".

وأضافت: "أن ما يحدث في أرتيموفوسك ما هو إلا جزء من الهجوم الأوكراني المضاد"، مدعية بأن القوات الأوكرانية تتقدم بنجاح في محاور ليمان وأفدييفكا ومارينكا.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في وقت سابق، أن الهجوم المضاد للجيش الأوكراني قد يبدأ في الأسابيع المقبلة.

ومن جانبه صرح وزير الدفاع الأوكراني، أليكسي ريزنيكوف، بأنه سيتم تنفيذ الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، ضد القوات الروسية، على عدة محاور، وأن موعد التنفيذ يعتمد على اللحظة الأكثر ملاءمة، وقرار هيئة الأركان العامة، إضافة إلى الأحوال الجوية، ففي فصل الربيع تكون الأراضي رطبة جدا".

وأشار المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إلى أنه تتم مراقبة جميع التصريحات حول الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية، ووضعها في الاعتبار خلال التخطيط للدفاعات والعمليات الخاصة.

المصدر: نوفوستي + RT