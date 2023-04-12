فرنسيون يشككون في قدرة أوكرانيا على تنفيذ هجوم مضاد ضد القوات الروسية

يرى قراء صحيفة Le Figaro الفرنسية، أن الهجوم الأوكراني المضاد المرتقب، سيفشل بسبب الأنباء الواردة حول حالة القوات الأوكرانية، ونقص الموارد.

وامتلأت الصحيفة بالتعليقات الناقدة لأوكرانيا وما آلت إليه الأمور في أوروبا، بسبب الدعم الغربي المستمر لكييف، عقب انتشار المعلومات المسربة من البنتاغون، حول حالة القوات الأوكرانية الفعلية.

وكتب أحد المعلقين قائلا: "في حال قررت أوكرانيا شن هجوم مضاد، فإنها تخاطر بتكبد خسائر فادحة في ساحة المعركة".

وأضاف آخر: "آن الأوان للصحفيين ليكشفوا الاتحاد الأوروبي على حقيقته، وأسباب سقوطنا في الجحيم، بات الاتحاد الأوروبي يشكل خطرا على المواطنين الأوروبيين".

وعلق آخر: "ندرك جميعا أن جميع المعلومات الواردة في الإعلام الغربي مجرد بلبلة إعلامية، فأوكرانيا لا تمتلك الوسائل الكافية لشن هجوم مضاد".

وكتب آخر: "أوكرانيا لن تنتصر!، وسيدرك البولنديون ذلك قريبا، وحلف الناتو سيكون أول من يفهم ذلك".

وخلص أحد القراء إلى أن هزيمة أوكرانيا، و"استيلاء روسيا عليها" سيكون إهانة لأوروبا بأسرها، بعد كل الدعم الذي قدم لكييف.

الصدر: نوفوستي