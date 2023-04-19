شرطة كييف المسلحة تطوق دير كييف-بيشيرسك لافرا وسط احتجاجات المدنيين (فيديو)

أظهرت وسائل إعلام ومواقع التواصل، تواجد عناصر الشرطة الأوكرانية المسلحة بالرشاشات النارية لتفريق جموع المدنيين المحتشدين أمام دير كييف-بيشيرسك لافرا المطالبين بالصلاة داخل الكنيسة.

وتظهر مقاطع الفيديو، انتشار حوالي 10 ضباط شرطة يرتدون القبعات في المكان لا يسمحون للمدنيين بالدخول وسط محاولات تفريقهم وإبعادهم بالقوة.

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وتحاول السلطات الأوكرانية، بأيدي المتطرفين، التخلص من وجود الكنيسة في البلاد.

وفي يوم 10 مارس، أرسلت إدارة المحمية الثقافية التاريخية "كييف بيتشيرسكايا لافرا"(مؤسسة رسمية أوكرانية)، رسالة إلى الدير، قالت فيه إنه اعتبارا من 29 مارس 2023، سيتم فسخ عقد الإيجار المبرم في عام 2013، ووفقا لذلك طلبت هذه الإدارة إخلاء جميع المباني التي تم نقلها إلى الدير بموجب الاتفاقية المذكورة.

من جانبهم، حاول أعضاء سينودس الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية برئاسة المطران أونوفري، مقابلة الرئيس فلاديمير زيلينسكي لإبلاغه بموقف المؤمنين، لكنه رفض استقبالهم.

المصدر: إزفيستيا