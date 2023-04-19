كوريا الجنوبية: يمكننا تقديم مساعدات لأوكرانيا تتجاوز المساعدات الإنسانية

قال الرئيس يون سيوك يول، إن كوريا الجنوبية يمكنها أن تقدم مساعدات تتجاوز الدعم الإنساني أو المالي إذا تعرضت أوكرانيا لهجوم واسع النطاق ضد المدنيين.

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وأضاف يون خلال مقابلة مع "رويترز"، نشرت اليوم الأربعاء: "إذا كان هناك وضع لا يمكن للمجتمع الدولي أن يتغاضى عنه، مثل أي هجمات واسعة النطاق على المدنيين أو مذابح أو انتهاكات خطيرة لقوانين الحرب، فقد يكون من الصعب علينا الإصرار فقط على الدعم الإنساني أو المالي".

وأشار في سياق آخر إلى أنه ليس لديه خطة لعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تكون للاستعراض الشكلي فقط، لكن أبواب الحوار لا تزال مفتوحة.

وأكد يون أن كوريا الجنوبية تطور أيضا أسلحة فائقة الأداء وعالية القوة لمواجهة التهديدات الكورية الشمالية.

وتأتي تصريحاته قبل زيارة دولة مقبلة له إلى الولايات المتحدة، مما يشير إلى تحول في سياسة سيئول بعدم تزويد أوكرانيا بأسلحة فتاكة.

المصدر: رويترز