لافروف: حل الأزمة الأوكرانية يجب أن يكون على أساس مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة

صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، بأن حديث كييف حول "استعادة" شبه جزيرة القرم هي تصريحات ديماغوجية، مشددا على أن حل النزاعات يجب أن يكون على أساس مبدأ عدم تجزئة الأمن.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي مع نظيره الفنزويلي: "دعونا نتذكر التصريحات الأخيرة لممثلي نظام زيلينسكي، الذين طالبوا بعودة شبه جزيرة القرم وهددوا، أو بالأحرى توعدوا، توعدوا بسرور أنه بمجرد حدوث ذلك، سوف يدمرون اللغة الروسية والثقافة الروسية في شبه جزيرة القرم، وجعل الثقافة الأوكرانية والعالمية تهيمن هناك".

وأضاف وزير الخارجية الروسي: "إن مثل هذه الانكسارات تحدث في الثقافة العالمية. لقد رأينا ذلك بالفعل، وأنا مقتنع بأن هذه التصريحات الديماغوجية مفهومة، والغرض منها ومعناها مفهوم".

وأضاف لافروف أن روسيا، إلى جانب الطرف الفنزويلي، تؤيد تسوية الوضع في أوكرانيا ونزاعات أخرى على أساس مبادئ ميثاق الأمم المتحدة.

وقال: "اليوم تحدثنا لصالح حل الوضع الأوكراني، وأي نزاعات أخرى موجودة في العالم، لسوء الحظ الموجودة بأعداد ضخمة، بناء على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة بشأن المساواة في السيادة بين الدول، على أساس مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة على النطاق العالمي".

وشدد الوزير الروسي على أنه "لا ينبغي لأي دولة أن تعزز أمنها على حساب الآخرين وتخلق تهديدات لأي أحد".

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في زيارة رسمية كجزء من جولة لدول أمريكا اللاتينية التي بدأت في يوم الاثنين من البرازيل.

وأبلغت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، أن لافروف يقوم برحلة إلى أمريكا اللاتينية في الفترة من 17 إلى 21 أبريل، ومن المقرر أن يزور خلالها البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

المصدر: نوفوستي