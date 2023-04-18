لافروف: سنبذل قصارى جهدنا لمساعدة الاقتصاد الفنزويلي في الابتعاد عن النزوات الأمريكية والغربية

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أن روسيا ستساعد في جعل الاقتصاد الفنزويلي أقل اعتمادا على نزوات الولايات المتحدة وألعابها الجيوسياسية، وستشارك معها التجربة الروسية.

وقال لافروف: "سنفعل كل ما في وسعنا لضمان أن يصبح الاقتصاد الفنزويلي أقل اعتمادا على النزوات والألعاب الجيوسياسية للولايات المتحدة أو بعض اللاعبين الآخرين من المعسكر الغربي".

وأضاف: "أنا مقتنع بأن تجربتنا ستكون مفيدة للأصدقاء الفنزويليين، لأنه من حيث عدد العقوبات نحن الآن أبطال العالم، ونحن نزيد الخبرة بسرعة".

وقال لافروف ردا على سؤال من الصحفيين حول ما إذا كان بإمكان روسيا مساعدة فنزويلا في التغلب على العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بالنظر إلى أن التجربة الروسية ناجحة: "أريد أن أؤكد أن الجميع يعلم جيدا أن الولايات المتحدة يمكنها ممارسة الغش والخداع في أي لحظة، وفي كثير من الأحيان أكثر مما يفون بوعودهم، ومقترحاتهم الخاصة".

وأضاف رئيس الدبلوماسية الروسية أن موسكو تؤيد موقف فنزويلا، مشددا على أن "هذا بلدهم، وهذا اقتصادهم، الذي يخضع لأشد العقوبات غير القانونية. يجب أن يقرروا بأنفسهم كيفية مواصلة العمل، وكيفية الاستمرار في تطوير دولتهم".

وتأتي تصريحات لافروف خلال مؤتمر صحفي عقب محادثاته مع وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل بينتو.

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في زيارة رسمية كجزء من جولة لدول أمريكا اللاتينية التي بدأت في يوم الاثنين من البرازيل.

المصدر: نوفوستي