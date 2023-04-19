مدفيديف: ماذا سيقول الكوريون الجنوبيون إذا ما سلّحنا جارتهم؟

علق نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف على تصريح رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول باستعداد بلاده لتزويد نظام كييف بالأسلحة.

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جاء ذلك في منشور لمدفيديف بقناته الرسمية على تطبيق "تليغرام" حيث كتب:

هناك راغبون جدد في مساعدة أعدائنا، حيث قال رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول إن هذه الدولة، من حيث المبدأ، مستعدة لتزويد نظام كييف بالأسلحة.

وذلك بالنظر إلى أن الكوريين الجنوبيين كانوا يؤكدون بشدة، حتى وقت قريب، أن إمكانية إمداد كييف بالأسلحة الفتاكة مستبعدة تماما.

ترى ماذا سيقول سكان هذا البلد عندما يرون أحدث تصاميم الأسلحة الروسية لدى أقرب جيرانهم، شركاءنا من كوريا الشمالية؟

هذا ما يطلق عليه المقايضة..

Quid pro quo

المصدر: تليغرام