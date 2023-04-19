وزير الدفاع الروسي يتفقد تقدم الإنتاج في المجمع العسكري بمقاطعة كالوغا

تفقد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، اليوم سير عمليات الإنتاج في المجمع الصناعي العسكري في مقاطعة كالوغا والتقدم الذي تم إحرازه في تلبية طلبات الدفاع الحكومية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان اليوم الأربعاء، إن شويغو تفقد خلال زيارته لمجمع الصناعات العسكرية القدرة الإنتاجية لمعدات الحرب الإلكترونية، كما اطلع على عينات واعدة من معدات الحرب الإلكترونية.

ووفقا لتقرير إدارة المجمع، زادت طاقة الإنتاج بسبب تحديث خطوط الإنتاج وزيادة إنتاجية العمالة وإدخال تقنيات جديدة بشكل كبير وعلى نطاق واسع.

وأوضح التقرير أنه في الوقت نفسه، ونظرا لإبرام عقود جديدة مع الإدارة العسكرية في المستقبل القريب، ستتم مضاعفة طاقة الإنتاج لمعدات الحرب الإلكترونية.

كذلك قام وزير الدفاع الروسي في وقت سابق اليوم الأربعاء، بزيارة ميدانية إلى مقاطعة كالوغا لتفقد فوج قوات الصواريخ الاستراتيجية، الذي تمت إعادته تزويده بصواريخ "يارس".

المصدر: RT