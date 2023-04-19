تصريح رئيس كوريا الجنوبية حول دعم أوكرانيا يثير جدلا في البرلمان

أثار تصريح رئيس كوريا الجنوبية يون سيوك يول، حول إمكانية تقديم سيئول دعما إلى أوكرانيا يتجاوز المساعدات الإنسانية، جدلا في الأوساط السياسية وفي البرلمان الكوري.

ووصف ممثلو الحزب الديمقراطي المعارض، والذي يشغل أغلبية المقاعد في البرلمان، بيان الرئيس حول إمكانية تقديم مساعدة عسكرية لكييف بأنه "مأساة"، منتقدين دعم الحكومة أحادي الجانب للموقف الأمريكي.

وقالت المتحدثة باسم الحزب إن "تصريح الرئيس يون سوك يول، لوسائل الإعلام الأجنبية حول إمكانية تغيير الموقف من عدم تسليم الأسلحة الفتاكة لأوكرانيا، والذي أكدته حكومتنا، لا يسعه إلا أن يصدم مواطنينا، الذين نجوا من أفظع حرب في القرن العشرين".

وأضافت المتحدثة أن تصريح الرئيس الكوري الجنوبي، "مأساة ولا يتوافق مع روح دستور البلاد الذي يتحدث عن جهود للحفاظ على السلام العالمي".

ولفتت إلى أنه وفقا لقانون التجارة الخارجية، غير ممكن توريد الأسلحة إلى الخارج إذا لم يكن ذلك لغرض التصدير الاقتصادي.

المصدر: نوفوستي