وزارة الدفاع الروسية تعلن فرض طوق على أرتيوموفسك من الضواحي الشمالية والجنوبية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء أن الوحدات المحمولة جوا فرضت طوقا على أرتيوموفسك من الضواحي الشمالية والجنوبية.

وقالت وزارة الدفاع في بيان إن القوات الروسية حررت ثلاثة أحياء في الأجزاء الشمالية الغربية والوسط والجنوبية الغربية من أرتيوموفسك.

كذلك تمكنت القوات الروسية من إحباط محاولات الجيش الوكراني شن هجوم مضاد على الوحدات الروسية في أرتيوموفسك وعدد من المناطق الأخرى في جمهورية دونيستك الشعبية.

وتكبدت القوات الأوكرانية خسائر في اتجاه كراسنو-ليمان حيث تم القضاء على حوالي 75 جنديا خلال اليوم الماضي.

وفي مقاطعة خاركوف أسقطت الدفاعات الجوية الروسية مقاتلتين من طراز "ميغ-29" وواحدة من طراز "سو-25".

ودمرت القوات الروسية مخزن ذخيرة تابع للقوات الأوكرانية في منطقة خيرسون، وتم القضاء على حوالي 120 جنديا أوكرانيا في اتجاهي يوجنو دونيتسك وزابوروجيه خلال اليوم الماضي.

وفي المعارك التي تدور في اتجاه دونيتسك قالت وزارة الدفاع الروسية إن القوات الأوكرانية تكبدت خسائر كبيرة في الأرواح خلال اليوم حيث تم القضاء على حوالي 380 جنديا.

المصدر: وزارة الدفاع