بيربوك: عقوبات الغرب ضد روسيا مستمرة استمرار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا

صرحت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، بأن الغرب لا ينوي وقف سياسته المعادية لروسيا، وإيقاف العقوبات المفروضة ضدها.

وأوضحت بيربوك، خلال اجتماع في البرلمان الألماني "البوندستاغ" اليوم الأربعاء، أنه طالما روسيا مستمرة في عمليتها العسكرية في أوكرانيا، فإن الغرب لن يوقف العقوبات المفروضة ضدها.

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في الـ 24 من فبراير 2022، انطلاق العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، استجابة لطلب المساعدة التي تقدم به قادة جمهوريات دونباس، عقب 8 سنوات عانى منها مواطنو هذه المناطق من ويلات المدفعية الأوكرانية.

ونتيجة لهذا الإجراء قام الغرب بفرض 11 حزمة من العقوبات ضد روسيا، وشرع بإمداد أوكرانيا بالأسلحة والمعدات العسكرية والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

المصدر: نوفوستي + RT