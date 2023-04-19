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لافروف ينقل إلى رئيس بوليفيا دعوة من الرئيس بوتين لزيارة روسيا

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لافروف ينقل إلى رئيس بوليفيا دعوة من الرئيس بوتين لزيارة روسيا
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نقل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف لنظيره البوليفي روجيليو مايتي دعوة الرئيس فلاديمير بوتين لرئيس بوليفيا لويس آرسي لزيارة روسيا.

وقال لافروف خلال لقائه وزير خارجية بوليفيا في السفارة الروسية في فنزويلا: "أريد أن أنقل من خلالكم أطيب التمنيات إلى الرئيس آرسي ودعوة من الرئيس فلاديمير بوتين له لزيارة روسيا".

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كما دعا الوزير لافروف نظيره البوليفي لبحث العلاقات بين البلدين ووضع الخطط المستقبلية.

كما التقى لافروف برئيس وزراء سانت فنسنت وجزر غرينادين رالف جونزاليس.

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في زيارة رسمية كجزء من جولة لدول أمريكا اللاتينية بدأت في يوم الاثنين من البرازيل.

المصدر: نوفوستي

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