لافروف يجري جولة في أميركا اللاتينية.. تشمل البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا

اعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف سيجري جولة في دول أمريكا اللاتينية في الفترة من 17 إلى 21 أبريل، سيزور خلالها البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

بحسب بيان أصدرته الخارجية الروسية الأحد: "في الفترة من 17 إلى 21 أبريل، سيجري وزير الخارجية الروسي لافروف جولة في أميركا اللاتينية تشمل البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

خلال الزيارة ينتظر وزير الخارجية الروسي برنامج غني، يتضمن استقباله من القيادات العليا لهذه الدول، وإجراء مفاوضات مع وزراء الخارجية".

ولفتت الوزارة إلى أن الوزير لافروف يتوجه إلى المنطقة بأجندة محددة تهدف لتعزيز التعاون المتبادل مع هذه الدول في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية والتعليمية والإنسانية والثقافية وغيرها.

وقالت الخارجية الروسية في البيان" نخطط لبحث تعزيز الأسس القانونية الدولية، والتي يعد ميثاق الأمم المتحدة هو الدعامة الرئيسية لها، هذا الموضوع سيكون في لب المفاوضات".

"بالنسبة لنا، أمريكا اللاتينية منطقة صديقة، واحدة من مراكز العالم متعدد الأقطاب الذي يتشكل، وروسيا عازمة على المحافظة على حوار ديناميكي معها، بالإضافة لتطوير التعاون البناء الذي لا يخضع لأي إملاء من الخارج."

المصدر: تاس