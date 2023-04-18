لافروف يدعو وزير الخارجية الفنزويلي لزيارة روسيا

دعا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، خلال زيارته الرسمية للعاصمة الفنزويلية كاراكاس، وزير الخارجية إيفان جيل بينتو لزيارة روسيا.

وقال لافروف في مؤتمر صحفي في كاراكاس: "أنا ممتن بصدق للقائكم. لقد دعوت الوزير لزيارة روسيا الاتحادية في أي وقت مناسب له".

وأجرى لافروف محادثات مع نظيره الفنزويلي إيفان جيل بينتو، ونائب رئيس الجمهورية ديلسي رودريغيز، في العاصمة كاراكاس.

وفي وقت سابق، وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى العاصمة الفنزويلية كاراكاس، في زيارة رسمية كجزء من جولة لدول أمريكا اللاتينية التي بدأت في يوم الاثنين من البرازيل.

وأبلغت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق، أن لافروف يقوم برحلة إلى أمريكا اللاتينية في الفترة من 17 إلى 21 أبريل، ومن المقرر أن يزور خلالها البرازيل وفنزويلا ونيكاراغوا وكوبا.

المصدر: نوفوستي