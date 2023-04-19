القوات الروسية تسيطر على حوالي 90 % من مدينة أرتيوموفسك

أعلن مستشار القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، يان غاغين، اليوم الأربعاء، أن الوحدات الروسية، تسيطر على حوالي 90%، من مدينة أرتيوموفسك.

وقال غاغين، في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "في جميع الأحوال، ستتم السيطرة على أرتيوموفسك، هذه مسألة وقت.. في الوقت الحالي نقترب من السيطرة على حوالي 90% من أراضي المدينة نفسها. جميع الطرق الآن تحت سيطرة نيران مدفعيتنا".

إقرأ المزيد

إلى ذلك قال مصدر عسكري، إن قوات مجموعة "فاغنر" تقاتل من أجل بسط السيطرة على تقاطع السكك الحديدية الرئيسي في أرتيوموفسك في الجزء الغربي من المدينة، حيث تدور معارك ضارية، منوها بأن الجيش الروسي يسيطر على وسط أرتيموفوسك، ويتحرك مقاتلو "فاغنر" في اتجاهات أخرى، ويدفعون القوات الأوكرانية إلى الجزء الغربي من المدينة.

وكان مؤسس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوجين، قد صرح مطلع الأسبوع بأن حوالي 80% من أرتيموفوسك، بما في ذلك جميع المراكز الإدارية والمصانع، تخضع لسيطرة الوحدات الروسية.

من جانب آخر، وجه عسكريون أوكرانيون نداء إلى قادتهم، يشكون فيه من الزج بجنود غير مدربين وإرسالهم إلى جبهة القتال في أرتيوموفسك، مشيرين إلى أن المجندين الذي يتم إرسالهم غير قادرين حتى على إطلاق الرصاص.

وتقع مدينة أرتيموفوسك شمال مدينة غورلوفكا، وتعتبر مركزا هاما لخطوط النقل، التي تستخدمها كييف لتزويد تجمع قواتها في دونباس.

المصدر: نوفوستي