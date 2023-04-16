قوات "فاغنر" تتجه لبسط السيطرة على تقاطع السكك الحديدية في أرتيوموفسك

تقاتل قوات مجموعة "فاغنر" من أجل بسط السيطرة على تقاطع السكك الحديدية الرئيسي في أرتيوموفسك في الجزء الغربي من المدينة، حيث تدور معارك ضارية.

وأضاف مصدر عسكري: "لقد تحركوا باتجاه السكة الحديد. إنهم ينسحبون. ونحن نلحق بهم. المدينة تحت سيطرتنا تقريبا. المركز بالفعل لنا ونحن نتحرك في اتجاهات أخرى".

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ولفت المصدر إلى أن الجيش الروسي يسيطر على وسط أرتيموفوسك، ويتحرك مقاتلو "فاغنر" في اتجاهات أخرى، ويدفعون القوات الأوكرانية إلى الجزء الغربي من المدينة.

وكان مؤسس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوزين، قد صرح مطلع الأسبوع بأن حوالي 80% من أرتيموفوسك، بما في ذلك جميع المراكز الإدارية والمصانع، تخضع لسيطرة الوحدات الروسية.

من جانب آخر، وجه عسكريون أوكرانيون نداء إلى قادتهم، يشكون فيه من الزج بجنود غير مدربين وإرسالهم إلى جبهة القتال في أرتيوموفسك، مشيرين إلى أن المجندين الذي يتم إرسالهم غير قادرين حتى على إطلاق الرصاص.

المصدر: نوفوستي