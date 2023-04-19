وزير التنمية الرقمية: روسيا لا تحجب "ويكيبيديا" في الوقت الراهن، لكنها تطوّر بوابة مثيلة لها

أعلن وزير التنمية الرقمية الروسية يوم 18 أبريل، مقصود شادايف، أن الوزارة لا تخطط في الوقت الراهن لحجب "ويكيبيديا".

جاء ذلك على لسانه على هامش مؤتمر First Russian Data Forum.

مع ذلك أشار الوزير إلى أن بوابة مثيلة لهذا الموقع تطور في روسيا بنشاط.

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وقال، مجيبا على سؤال موجّه إليه بشأن بوابة "زنانييه" (المعرفة) الروسية المثيلة لـ "ويكيبيديا"، قال إن" الموقع الروسي المثيل لـ"ويكيبيديا" يُطور في الوقت الراهن، لكني لا يمكن أن أقيّم مدى جاهزيته. فيما يتعلق بـ"ويكيبيديا" فإننا لا نحجبها وليست لدينا في الوقت الراهن خطط كهذه".

يذكر أن رئيس مجلس المجتمع المدني وحقوق الإنسان لدى الرئيس الروسي، فاليري فادييف، أعلن مطلع أبريل الجاري أن "ويكيبيديا" تتضمن العديد من التشويهات السياسية ودعا إلى إغلاق تلك البوابة الإلكترونية في روسيا بأسرع وقت ممكن.

وقد علّق الناطق باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، من جانبه على هذا الاقتراح ووافق على أن البوابة المذكورة تتضمن العديد من التشويهات والأخطاء التاريخية، لكنه دعا قبل كل شيء إلى استحداث مثيلة لتلك البوابة.

المصدر: كومسومولسكايا برافدا