بايدن يمدد الحظر على دخول السفن الروسية للموانئ الأمريكية
AP Patrick Semansky
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مدد الرئيس الأمريكي جو بايدن الحظر على دخول السفن تحت العلم الروسي أو التابعة للجهات الروسية للموانئ الأمريكية والذي تم فرضه على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
وجاء في بيان، نشره البيت الأبيض، يوم الثلاثاء، أن سياسات وأعمال الحكومة الروسية "لا تزال تمثل حالة طارئة بسبب الإخلال أو خطر الإخلال بالعلاقات الدولية للولايات المتحدة".
وأضاف البيان أنه لهذا السبب قرر الرئيس الأمريكي "تمديد سريان نظام الطوارئ الخاصة برسو وتحركات السفن المرتبطة بروسيا في موانئ الولايات المتحدة" عاما واحدا.
وتم فرض الحظر يوم 21 أبريل عام 2022، بعد نحو شهرين من انطلاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
المصدر: تاس