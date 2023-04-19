إعلام: انفجارات في منشآت عسكرية تحتوي أسلحة غربية في أوديسا (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام أن أوديسا شهدت ليلة الأربعاء قصفا وضربات قيل إنها استهداف روسي بدرونات هاجمت مواقع ومنشآت عسكرية في أوديسا.

وبحسب موقع، "rg.ru" نقلا عن مواقع ووسائل إعلام أوكرانية، فإن مسيرات قالوا إنها تابعة للقوات الروسية هاجمت مواقع ومنشآت عسكرية في أوديسا. ونشرت مقاطع فيديو للضربات، وسط فشل الدفاعات الجوية الأوكرانية بصدها.

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من جانب آخر قالت وسائل إعلام إن الضربات طالت مطار شكولني، الميناء الجوي الرئيسي لأوديسا، والذي تحول بشكل رئيسي إلى قاعدة شحن ومكان لتخزين المساعدات العسكرية الغربية.

من جهتها ذكرت وكالة نوفوستي، أن الإدارة العسكرية الإقليمية لمنطقة أوديسا قالت إن حريقا ضخما وقع في بنية تحتية في منطقة أوديسا، دون تفاصيل إضافية.

المصدر: RT