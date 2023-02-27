انقطاع الكهرباء في أوديسا بجنوب أوكرانيا

أعلنت مجموعة شركات DTEK الأوكرانية للطاقة عن انقطاع الكهرباء في مدينة أوديسا ومحيطها اليوم الاثنين بسبب الإغلاق الطارئ لخط طاقة عالي الجهد.

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جاء ذلك بعد أن، ذكرت صحيفة "دومسكايا" المحلية في وقت سابق اليوم أن أوديسا شهدت انقطاعا للكهرباء والمياه على خلفية غارة جوية.

وقالت DTEK عبر بيان على موقعها الإلكتروني: "حدث إغلاق طارئ لخط جهد عال، مما أدى إلى غياب الكهرباء بشكل مؤقت عن جميع مناطق أوديسا ومحيطها تقريبا".

بذكر أن القوات الروسية بدأت قصف مواقع البنية التحتية الأوكرانية في 10 أكتوبر بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، واستهدفت الضربات الروسية مرافق الطاقة والصناعة الدفاعية والقيادة العسكرية والاتصالات في جميع أنحاء أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"