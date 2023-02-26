صفارات الإنذار تدوّي في كييف وعدة مقاطعات أوكرانية

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات كييف وبولتافا وتشرنيغيف، محذرة من ضربات جوية روسية.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في مقاطعة نيكولايف بأوكرانيا، وتصاعد أعمدة الدخان في عدد من المناطق.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

المصدر: RT