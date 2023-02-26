 
مباشر

صفارات الإنذار تدوّي في كييف وعدة مقاطعات أوكرانية

أخبار العالم

صفارات الإنذار تدوّي في كييف وعدة مقاطعات أوكرانية
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/utt7

أظهرت خريطة الإنذار على موقع وزارة التنمية الرقمية الأوكرانية إطلاق صفارات الإنذار في مقاطعات كييف وبولتافا وتشرنيغيف، محذرة من ضربات جوية روسية.

وأفادت وسائل إعلام أوكرانية بوقوع انفجارات في مقاطعة نيكولايف بأوكرانيا، وتصاعد أعمدة الدخان في عدد من المناطق.

يشار إلى أن الجيش الروسي بدأ ضرباته الصاروخية والجوية لمواقع البنية التحتية والحيوية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر الماضي، بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم، الذي تبنّته استخبارات نظام كييف.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا