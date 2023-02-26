الرئاسة الأوكرانية ترد على إيلون ماسك بعد تصريحاته عن الانقلاب

نفى مستشار رئيس المكتب الرئاسي الأوكراني، ميخائيل بودولياك، تصريحات رجل الأعمال الأمريكي، إيلون ماسك، وأشار إلى أنه لم يكن هناك انقلاب في أوكرانيا عام 2014.

وقال بودولياك على "تويتر": "المجتمعات الحرة تؤثر على الدول من خلال الحوار/الانتخابات. المجتمعات المستعبدة تنزل إلى الشوارع للتخلص من الدول القمعية. هذه هي قاعدة الحرية يا إيلون ماسك. لم تكن هناك انقلابات في أوكرانيا أبدا، ولكن كان هناك دائما أناس أحرار. توقف عن قراءة الصحف الروسية".

وصرح ماسك، في تغريدة على "تويتر"، في وقت سابق من اليوم أن أوكرانيا شهدت بدون أي شك انقلاب حكومي في عام 2014.

المصدر: نوفوستي