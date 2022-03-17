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آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ22

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آخر تطورات العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في يومها الـ22
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يواصل الجيش الروسي عمليته العسكرية في أوكرانيا لليوم الـ22، وسط تكثيف الغرب مساعيه "لعزل روسيا اقتصاديا وسياسيا" واستمراره في إمداد كييف بالسلاح والدعم المادي والمعنوي.

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