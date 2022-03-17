وسائل إعلام: فرض عقوبات على النفط الروسي قد يعرض اقتصاد الاتحاد الأوروبي للخطر

ذكرت وسيلة إعلام تشيكية أن العقوبات "الافتراضية" ضد النفط الروسي قد تسبب أضرارا جسيمة لاقتصادات الدول الأوروبية.

وأضافت إيلونا شفيجليكوفا في مقال على موقع ،"casopisargument.cz"، إنه غير المرجح أن تكون أوروبا قادرة على استبدال الإمدادات (النفطية)من روسيا دون التضرر في الوقت نفسه، كما أنه سيؤدي رفض موارد الطاقة الروسية إلى زيادة كبيرة في الأسعار في السوق الأوروبية".

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وتابعت قائلة: "لا أريد التكهن بالعقوبات ضد النفط الروسي .. سيترك الأمر للجدل فيما إذا كانت أسعار النفط الفلكية ستركع الاقتصاد (الأوروبي) على ركبتيه أم لا".

وأضافت أن مثل هذا السيناريو مقبولا إذا لم يتمكن الاتحاد الأوروبي، عند فرض قيود ضد روسيا، من ضمان إمدادات النفط من الدول الأخرى، وكذلك بسبب نقص الاحتياطيات الاستراتيجية بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي





