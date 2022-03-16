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"الطاقة الدولية" تخشى حدوث "صدمة" بإمدادات النفط العالمية عقب العقوبات المفروضة على روسيا

مال وأعمال

Valery Lukyanov Source: Russian Look
صورة تعبيرية
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أكدت "الطاقة الدولية"، اليوم الأربعاء، أنها تخشى حدوث "صدمة" بإمدادات النفط العالمية عقب العقوبات المفروضة على روسيا إثر أزمة أوكرانيا، مخفضة بالوقت نفسه توقعاتها للطلب في 2022.

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وفي تقريرها الشهري، رأت وكالة الطاقة الدولية أن "احتمال حدوث اضطرابات واسعة في الإنتاج الروسي يهدد بإحداث صدمة عالمية في إمدادات النفط".

وفي سياق متصل، يزور رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، الإمارات والسعودية، لتهدئة أسواق الطاقة العالمية، بعد ما تسببت به الأزمة الأوكرانية والعقوبات على روسيا.

وبحسب "فرانس برس"، سيلتقي جونسون في الإمارات ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ثم سيجري في السعودية محادثات مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على أمل إقناعهما بالانضمام إلى التحالف ضد روسيا وبزيادة الإنتاج النفطي لبلديهما.

المصدر: "فرانس برس"

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