ارتفاع صادرات "غازبروم" الروسية من الغاز الطبيعي إلى 9 دول أوروبية

أفادت شركة "غازبروم" الروسية، اليوم الثلاثاء، بأنها زادت صادراتها من الغاز الطبيعي في الأيام الخمسة عشر الأولى من مارس الجاري إلى تسع دول أوروبية.

وأشارت شركة "غازبروم" الروسية إلى أن صادرات الغاز الطبيعي إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة زادت في شهري يناير وفبراير من العام الجاري مقارنة بنفس الفترة من العام 2021.

وأوضحت الشركة أن صادرات الغاز الطبيعي إلى دول خارج رابطة الدول المستقلة ارتفعت في يناير الماضي بنسبة 38.9% وفي فبراير الماضي بنسبة 15.6% مقارنة بالفترة نفسها من 2021.

وأشارت إلى أن صادرات الغاز الطبيعي إلى 9 دول أوروبية ارتفعت في الفترة من 1 - 15 مارس الجاري، إذ صعدت إلى إيطاليا بنسبة 51.7%، وإلى بولندا بنسبة 71.8%، وإلى كرواتيا بنسبة 110.9%، وإلى اليونان بنسبة 34.6%، وإلى بلغاريا بنسبة 24.4%، وإلى تركيا بنسبة 21.1%.

المصدر: نوفوستي