موسكو تدعو واشنطن للتوقف عن التضليل وترويج الأخبار الكاذبة حول ما يحدث في أوكرانيا

قالت السفارة الروسية في الولايات المتحدة، إن موسكو تطالب واشنطن بوقف نشر معلومات كاذبة والانخراط في تغطية موضوعية للأحداث في أوكرانيا.

وأضافت السفارة الروسية في تعليقها على ما ورد في وسائل إعلام أمريكية حول الغارة الجوية المزعومة، التي قالت إنها استهدفت مبنى المسرح في ماريوبول: "نلفت الانتباه إلى حملة التضليل المستمرة في وسائل الإعلام الأمريكية حول ما يحدث في أوكرانيا، ومثال آخر هو نشر الصحافة المحلية أخبار مزيفة حول التورط المزعوم للقوات المسلحة الروسية في الهجوم على مسرح ماريوبول للدراما ... ندعو إلى التوقف عن الكذب والانخراط في تغطية موضوعية للأحداث في أوكرانيا".

كما دعت السفارة الذين "يهتمون حقا بالحقيقة" حول الأحداث الجارية في أوكرانيا، أن يسترشدوا بمصادر روسية، وخاصة البيانات الصادرة عن وزارة الخارجية الروسية، ووزارة الدفاع الروسية، والسفارة الروسية في واشنطن.

وفي وقت سابق رفضت وزارة الدفاع الروسية اتهامات للقوات الروسية بتنفيذ غارة على مبنى المسرح الدرامي في مدينة ماريوبول، مشيرة إلى أن عناصر كتيبة "آزوف" فجروا المبنى.

وقالت وزارة أمس الأربعاء إن كتيبة "آزوف" نفذت "استفزازا دمويا جديدا وفجرت مبنى المسرح الذي فخخته في وقت سابق".

المصدر: نوفوستي