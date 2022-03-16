الدفاع الروسية: عناصر كتيبة "آزوف" الأوكرانية فجروا مبنى المسرح في ماريوبول

رفضت وزارة الدفاع الروسية اتهامات كييف للقوات الروسية بتنفيذ غارة على مبنى المسرح الدرامي في مدينة ماريوبول، مشيرة إلى أن عناصر كتيبة "آزوف" فجروا المبنى.

وقالت وزارة الدفاع في بيان لها، يوم الأربعاء، إن كتيبة "آزوف" نفذت "استفزازا دمويا جديدا وفجرت مبنى المسرح الذي فخخته في وقت سابق".

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وأكدت أن "مبنى المسرح في ماريوبول لم ينظر إليه أبدا بمثابة هدف نظرا لوجود خطر محتمل على حياة المدنيين".

وكانت السلطات الأوكرانية قد أعلنت في وقت سابق أن القوات الروسية دمرت نتيجة غارة جوية مبنى مسرح الدراما في ماريوبول، الذي استخدم كملجأ للمدنيين أثناء عمليات القصف.

المصدر: نوفوستي