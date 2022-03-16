الدفاع الروسية: نعلم أن كييف وبدعم من الدول الغربية تستعد لاستفزاز باستخدام مواد سامة ضد المدنيين

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن لديها معلومات تفيد أن السلطات الأوكرانية تستعد لاستفزاز باستخدام مواد سامة ضد المدنيين بدعم من الدول الغربية، بهدف اتهام روسيا به.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية اللواء إيغور كوناشينكوف: "أعلن أن القوات الروسية في أوكرانيا لا تحمل ولا يمكن أن تحمل ذخائر كيميائية".

وأضاف: "لقد أوفت روسيا خلافا للولايات المتحدة بالتزاماتها الدولية منذ أمد وأتلفت كافة مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية".

وتابع: "لوقف أي استفزازات للقوميين الأوكرانيين بالمواد السامة، يسيطر العسكريون الروس في الأراضي المحررة على الأشياء الخطرة ويضمنون سلامتها.. سأضيف أنه بين الوثائق التي حصلنا عليها في اللواء الرابع في الحرس الوطني الأوكراني، خريطة مفصلة لأقاليم أوكرانيا تحمل علامات عليها رموز وأنواع مواد سامة مخزنة. ولذا، فإن أي محاولة استفزازية لاستخدام المواد السامة سنكشف عنها حتما".

وأوضح: "لقد ذكرنا مرارا الفظائع التي ينفذها القوميون والذين يرهبون المدنيين بسبب أي عصيان أو محاولات لمغادرة المدن.. وزعنا اليوم لقطات فيديو لمدنيين قتلوا في تشيرنيهيف، زعم أنه تم إطلاق النار عليهم من قبل الجنود الروس، وعلى جميع المصادر الدعائية لنظام كييف أشاروا إلى أن جميع القتلى وقفوا في طابور للحصول على الخبز.. أؤكد لكم أنه لم يكن هناك جنود روس في تشيرنيهيف".

وأشار كوناشينكوف، إلى أنه "في مقطع الفيديو الذي كرره مروجو الدعاية الأوكرانيون، لا توجد آثار لانفجارات الذخيرة، وجميع النوافذ في المباني المجاورة سليمة.. لا أضرار في الجدران ولا آثار للانفجار على الأرض، وهكذا، فإن جميع القتلى ضحايا إرهاب القوميين الأوكرانيين أو أن لقطات الفيديو هذه هي من إنتاج آخر من قبل أمن الدولة".

وختم: "نود أن نلفت انتباهكم إلى حقيقة أنه بالتزامن مع مواقع الإنترنت الأوكرانية، تم نشر هذا الفيديو المزيف على الصفحات الرسمية لسفارة الولايات المتحدة في أوكرانيا وعلى الشبكات الاجتماعية دون أي تحقق أو الحصول على أدلة.. في الوقت ذاته، فإن السفارة نفسها ومنذ فترة طويلة غير موجودة في كييف، ولكن في مدينة لفوف غرب أوكرانيا".

المصدر: RT + وزارة الدفاع الروسية