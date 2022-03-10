روسيا: أنقذنا المدنيين بتحذيراتنا من استفزازات كييف

أكد المندوب الروسي لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ألكسندر شولغين، أن بلاده أنقذت أرواح المدنيين عندما حذرت من استفزازات كييف في دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وقال: "استذكرنا بيان وزير الدفاع سيرغي شويغو في ديسمبر 2021 حول استيراد حاويات بمواد كيميائية سامة إلى بعض مناطق أوكرانيا، وعلى وجه الخصوص إلى منطقة دونباس، بواسطة القوميين الأوكرانيين وبمساعدة موظفي الشركات العسكرية الخاصة الأجنبية".

وأضاف: "أكدنا أنه بعد أن حذرنا في وقت مبكر من الاستفزازات الوشيكة، منعت روسيا بذلك تنفيذ خطط نظام كييف الكارهة للبشر وأنقذنا أرواح المدنيين" في جنوب شرق أوكرانيا.

وأشار إلى روسيا حذرت "الدول الغربية من خطورة انغماس نظام كييف في مغامراته التي تنطوي على عواقب وخيمة".

وتابع: "دعوناهم للنزول عن هذا المنحدر الزلق، وأكدوا أنه من خلال تصريحاتهم غير المسؤولة حول الاستفزازات الكيماوية الروسية الوهمية، فإنهم في الواقع يباركون للمتطرفين الأوكرانيين ممارساتهم".

المصدر: "نوفوستي"