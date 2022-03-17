وزيرا خارجية روسيا والإمارات يبحثان الملف الأوكراني ونزاعات الشرق الأوسط

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه ناقش مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد في موسكو اليوم الخميس آخر مستجدات الوضع في أوكرانيا.

وفيما يلي أهم ما جاء على لسان الوزيرين خلال مؤتمر صحفي مشترك عقداه عقب محادثاتهما:

لافروف: الإمارات تصدرت قائمة شركاء روسيا التجاريين في العالم العربي

لافروف: بحثنا الوضع الإنساني في أوكرانيا وإجلاء المدنيين

لافروف: أطلعت نظيري الإماراتي على أهداف العملية الروسية في أوكرانيا

لافروف: تم أمس إخراج 33 ألف مدني من ماريوبول اختار معظمهم مسارات الإجلاء المؤدية إلى روسيا

لافروف: رحبنا بآخر الخطوات الإماراتية في مجال التسوية السورية

لافروف: نحن مقتنعون بضرورة تكثيف المساعي الرامية إلى عودة سوريا للجامعة العربية

لافروف: لاحل عسكري في اليمن وندعم الحل السياسي

لافروف: روسيا تدين هجمات الحوثيين على السعودية والإمارات

لافروف: لا تقدم في تسوية النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لافروف: ناقشنا التطورات في السودان وليبيا

بن زايد: بحثنا أمن الطاقة والمناخ وإمدادات الهيدروكربونات بن زايد: بحثنا الأزمة في أوكرانيا والجهود الرامية إلى تسويته بن زايد: الإمارات ترحب بكافة جهود الوساطة الدولية الرامية إلى تقريب وجهات نظر طرفي النزاع وإحلال سلام بن زايد: أكدنا على ضرورة إيجاد حلول إنسانية في أوكرانيا ومساعدة كل المحتاجين دون استثناء

بن زايد: نحن مقتنعون بإمكانية التوصل لحل وسط بين روسيا وأوكرانيا ومستعدة للإسهام في ذلك

يتبع..