الطوارئ الروسية: إيصال ألفي طن من المساعدات منذ بدء العملية الإنسانية لسكان دونباس ومدن أوكرانية

سلمت وزارة حالات الطوارئ الروسية منذ بداية العملية الإنسانية أكثر من 2000 طن من المساعدات إلى سكان دونباس وأوكرانيا ، منها 500 طن هذا الأسبوع.

وجاء في بيان الوزارة، "منذ بداية العملية الإنسانية، تم إيصال أكثر من 2000 طن من المساعدات لسكان دونباس وأوكرانيا.

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وخلال الأسبوع أوصلت 50 شاحنة محملة بشحنات المساعدات الإنسانية تابعة لمركزي الإنقاذ نوجينسك ودونسكوي التابعتين لوزارة حالات الطوارئ أكثر من 500 طن من المساعدات الإنسانية إلى دونباس ومناطق معينة في أوكرانيا.

ونوهت الوزارة، بأنه يتم تشكيل هذه القوافل بشكل يومي في مقاطعتي بيلغورود وروستوف وكذلك في جمهورية القرم.

المصدر: نوفوستي