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الطوارئ الروسية ترسل 18 قافلة مساعدات إلى دونباس

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الطوارئ الروسية ترسل 18 قافلة مساعدات إلى دونباس
Sputnik
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قال القائم بأعمال وزير حالات الطوارئ الروسية ألكسندر تشوبريان، إن وزارته أرسلت 18 قافلة محملة بشحنات المساعدات الإنسانية إلى دونباس.

وذكر تشوبريان أن هذه المواد ستوزع على اللاجئين والسكان المحليين المقيمين في المناطق المحررة من جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين.

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وأضاف القائم بأعمال الوزير: "يجب أن أقول إن وزارة الطوارئ الروسية أرسلت بالفعل 18 قافلة مساعدات إنسانية إلى هناك".

وتابع المسؤول الروسي القول: "في الواقع، لدينا ثلاثة مراكز لتنسيق عمليات توزيع المساعدات الإنسانية - في روستوف وشبه جزيرة القرم ومقاطعة بيلغورود".

المصدر: نوفوستي

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