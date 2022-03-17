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وسائل إعلام: سرقة 400 سترة واقية من مخصصات دعم أوكرانيا في نيويورك

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وسائل إعلام: سرقة 400 سترة واقية من مخصصات دعم أوكرانيا في نيويورك
Legion-Media John Nacion / SOPA Images/Sipa USA
صورة من الأرشيف
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أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية نقلا عن مسؤولة في شرطة نيويورك بأن مجهولين سرقوا نحو 400 سترة واقية من الرصاص كانت مخصصة لإرسالها ضمن المساعدات العسكرية إلى أوكرانيا.

وقالت مسؤولة في الشرطة، إنها تلقت بلاغا بسرقة السترات الواقية صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي.

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وكانت السترات الواقية في مبنى تابعة لمنظمة غير حكومية داعمة لأوكرانيا، تسمى Ukrainian Congress Committee of America.

وأكدت المسؤولة أن الشرطة فتحت تحقيقا في الحادث، ولم تعثر على أي مشتبه بهم بعد.

المصدر: نوفوستي

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