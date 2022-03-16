واشنطن تكشف بالتفصيل قائمة بالمساعدات العسكرية الأمريكية الجديدة لأوكرانيا

نشرت واشنطن قائمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بـ800 مليون دولار أقرها الرئيس جو بايدن اليوم، بعد نفاد المساعدات السابقة التي دمّرتها القوات الروسية أو اغتنمتها وسلمتها لدونيتسك.

وورد في القائمة أنها ستشمل 800 نظام ستينغر مضاد للطائرات، 2000 صاروخ جافلين مضادة للدبابات و1000 مضاد للدروع و6000 نظام مضاد للدروع من طراز AT-4، و100 ونظام جوي تكتيكي بدون طيار، و100 قاذف قنابل يدوية و5000 بندقية و1000 مسدس و400 رشاش و400 بندقية.

كما تشمل المساعدات أكثر من 20 مليون طلقة وقذيفة هاون، و25000 بزة واقية و25000 خوذة.

RT

وشملت قائمة المساعدات العسكرية التي سبق وتسلمتها كييف من واشنطن ودمرتها أو اغتنمتها القوات الروسية أكثر من 600 نظام ستينغر و2600 صاروخ جافلين وخمس طائرات هليكوبتر Mi-17، وثلاث زوارق دورية، وأربعة رادارات مضادة للمدفعية وأنظمة رادارية، ورادارات مضادة لقذائف الهاون، و200 قاذف، و200 بندقية و200 رشاش، و40 مليون طلقة وقذيفة وأكثر من مليون قنبلة يدوية ومدفع هاون، و70 مدرعة وعربات دفع رباعي.

المصدر: RT