بايدن يعلن عن مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بـ800 مليون دولار

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن واشنطن ستقدم لأوكرانيا مساعدات عسكرية إضافية بقيمة 800 مليون دولار، ليصل إجمالي المساعدات التي أقرتها واشنطن خلال الأسبوع الأخير إلى مليار دولار.

وقال بايدن: "يوم السبت وجهت إدارتي بتقديم 200 مليون دولار لدعم توريدات الأسلحة إلى أوكرانيا وتلبية احتياجاتها الدفاعية".

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وتابع: "والآن استخدم صلاحياتي الرئاسية لرصد 800 مليون دولار أخرى للأنظمة الدفاعية الإضافية لمواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا".

وأضاف بايدن: "خلال الأسبوع الأخير فقط سيصل حجم المساعدات الأمريكية الجديدة في المجال الأمني إلى مليار دولار".

ويأتي ذلك على خلفية استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، التي انطلقت في 24 فبراير الماضي.

المصدر: وكالات