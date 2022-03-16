زيلينسكي لواشنطن: أنا لا أطلب منكم الكثير أريد شيئا واحدا فقط

طلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من الولايات المتحدة تزويد بلاده بوسائل دفاع جوي، بما في ذلك منظومات "إس-300"، كبديل عن فرض حظر الطيران فوق أوكرانيا.

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وقال زيلينسكي في خطاب وجهه عبر الفيديو إلى أعضاء الكونغرس الأمريكي اليوم الأربعاء: "لا أطلب كثيرا جدا إذ كل ما أطلبه هو فرض حظر جوي فوق أوكرانيا من أجل إنقاذ الأرواح البشرية.. لكن إذا كان ذلك طلبا مفرطا فنحن نقترح بديلا.. نحن نعرف أنواع الأسلحة الدفاعية التي نحتاج إليها فهي إس-300 وغيرها من المنظومات (المضادة للجو)".

وأضاف: "يجب علي حماية أجوائنا وأنا بحاجة إلى مساعدتكم".

كما دعا الرئيس الأوكراني الولايات المتحدة والدول المتحالفة معها إلى "فرض حزمات جديدة من العقوبات" على روسيا، بما في ذلك عقوبات ضد جميع السياسيين الروس الذين في مناصبهم.

المصدر: "نوفوستي"