زيلينسكي يناشد الغرب مدّه بالمزيد من الأسلحة

دعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي الدول الغربية إلى زيادة الإمدادات العسكرية إلى بلاده، لافتا إلى أن ما تتلقاه قواته من سلاح في أسبوع، تستنفده في 20 ساعة.

وقال عبر خاصية "الفيديو كونفرانس" في اجتماع رؤساء دول "فيلق المشاة المشترك": "ما نتلقاه في أسبوع يكفينا 20 ساعة... مقابل كل فرد من قواتنا هناك 20-30 من أفراد الجيش الروسي، ومقابل كل دبابة هناك هناك 100 دبابة روسية".

وتضم القوة المشتركة بريطانيا وهولندا والدنمارك ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وفنلندا والسويد وإستونيا.

ووفقا لزيلينسكي: "الطائرات أمر حيوي بالنسبة لأوكرانيا".

وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" الأسبوع الماضي، أن الولايات المتحدة تعتبر عرض وارسو تسليم قاعدة جوية أمريكية في ألمانيا مقاتلات "ميغ-29" بولندية لإرسالها إلى أوكرانيا مقترحا "غير قابل للتطبيق".

وجاء في بيان الوزارة: "سنواصل التشاور مع بولندا وحلفائنا الآخرين في حلف شمال الأطلسي حول هذه المسألة وحول ما تطرحه من تحديات وصعوبات لوجستية، لكننا لا نعتقد أن مقترح بولندا قابل للتطبيق".

واعتبرت الوزارة أن احتمال وضع مقاتلات بتصرف الولايات المتحدة وانطلاقها من قاعدة أمريكية لقوات حلف "الناتو" وتحليقها في مجال جوي متنازع عليه مع روسيا، "يثير قلقا جديا لدى الحلف بأسره".

المصدر: RT + وكالات