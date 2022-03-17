رئيس وزراء اليابان يقيّم آفاق التعاون الاقتصادي مع روسيا في ظل الظروف الراهنة
AP
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قال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا إن الإجراءات الجديدة لتنفيذ خطة النقاط الثماني للنشاط الاقتصادي المشترك بين اليابان وروسيا أمر مستبعد في ظل الظروف الحالية والأزمة الأوكرانية
وأضاف رئيس الحكومة اليابانية خلال جلسة استماع في البرلمان، "فيما يتعلق بخطة العمل المشتركة، التي تتكون من ثماني نقاط، مع الأخذ في الاعتبار الوضع الحالي والظروف الراهنة، فإننا ندرك أن الإجراءات الجديدة (لتنفيذها) ليست ممكنة الآن بالتأكيد".
وكانت اليابان قد فرضت عقوبات ضد روسيا على ضوء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.
المصدر: نوفوستي