وزراء خارجية مجموعة السبع يعقدون اجتماعا حول أوكرانيا

يعقد وزراء خارجية دول مجموعة السبع (G7) اليوم الخميس، محادثات عبر الإنترنت لبحث تطورات الأوضاع حول أوكرانيا.

أعلنت ذلك وزارة الخارجية اليابانية، وأكدت مشاركة وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي، في الاجتماع نيابة عن الجانب الياباني.

ووقالت إنه من المقرر أن تخصص محادثات وزراء خارجية دول مجموعة السبع الوضع الحالي حول أوكرانيا، وتبادل وجهات النظر حول المزيد من الإجراءات وتعزيز التعاون داخل المجموعة.

المصدر: تاس