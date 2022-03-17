صحيفة ألمانية تلفق قصة عن لافروف وموسكو تفندها

في عبارات متهكمة، فندت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، رواية مزيفة ساقتها صحيفة "بيلد" الألمانية حول نشاط وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

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وكتبت زاخاروفا على صفحتها في موقع "تلغرام" تقول: "ذهبت صحيفة بيلد الألمانية إلى مدى أبعد في الريادة في الأخبار المزيفة، حيث كتبت أن "لافروف كان متوجها إلى بكين هذه الليلة، لكن الرئيس أمر الوزير بالعودة".

ومضت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في سرد ادعاءات الصحيفة الألمانية التي كتبت أن "الطائرة التي تقل لافروف استدارت فوق نوفوسيبيرسك وهبطت في فنوكوفو (مطار في العاصمة موسكو ... العالم يضرب أخماسه في أسداسه: بكين لم ترغب في استقبال وزير الخارجية الروسي، أم أن بوتين أمره بالعودة بشكل عاجل".

وعلّقت زاخاروفا على هذه الفرية قائلة عن "سيرغي لافروف عمل البارحة إلى وقت متأخر في سمولينكا (مكان مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو)، وفي وقت مبكر من الصباح بدأ التحضيرات للمحادثات مع زملائه من الشرق الأوسط في موسكو، مضيفة بلهجة ساخرة قولها: "أتساءل ما إذا كان الصحفي الألماني الذي اختلق هذه الرواية سيحصل على جائزة؟".

المصدر: RT