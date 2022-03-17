الدفاع الروسية: إسقاط مروحيات ومسيرات ومنظومات مضادة للطائرات بمافيها منظومة s300

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مروحيتين ومسيرات وتدميرمنظومات صاروخية مضادة للطائرات بمافيهامنظومة s300 كما استهدفت بضربة عالية الدقة مستودعاعسكريا بمنطقة ريفني شمال غرب أوكرانيا

وجاء في بيان الوزارة تلاه المتحدث اللواء إيغور كوناشينكوف، "قامت طائرة هجومية من طراز Su-25 تابعة للقوات الجوية الروسية ليلا بتدمير مستودعات بأسلحة وذخائر للقوات المسلحة الأوكرانية".

وأضاف البيان، أن القوات الروسية أسقطت خلال اليوم الماضي طائرات هليكوبتر من طراز (Mi-24) و (Mi-8)، بالإضافة إلى 12 مسيرة بينها 3 مسيرات طراز بيرقدار، كما تم تدمير11 نظاما صاروخيا مضادا للطائرات، بما في ذلك منظومة صواريخ (s 300).

ولفت البيان إلى أنه منذ بدء العملية تم تدمير 181 طائرة ومروحيات أوكرانية، 172 مسيرة، و 170 نظامًا صاروخيا مضادا للطائرات، و1379 دبابة ومركبات عسكرية مصفحة و 133 نظام إطلاق صاروخي متعدد، و 514 مدفعية بالإضافة إلى 1168 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

المصدر: تاس